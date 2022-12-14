下调法人税，应从“国家利益”而不是“理念”的观点来看. December. 14, 2022 07:57. . 朝野政府决定超出定期国会会期，在15日处理明年的预算案，但由于对下调法人税的意见分歧，未能找到突破口。情况反而变得更加糟糕。这似乎超越了预算附属法案的层面，演变为新旧权力的哲学、理念乃至气势之争。 政府和执政党表示：“政府发生了更迭。过去的执政者要求现在用同样的价值和理念运营政府。”共同民主党则抨击称：“这是绝对不能让步的超富人减税。放弃吧。”尹锡悦总统亲自表示：“这不仅仅是大企业减税。为了经济活力，一定要处理。”共同民主党针锋相对地表示：“还不如总统直接与国会进行协商和谈判。” 政府和执政党主张将法人税最高税率从25%下调至22%。其逻辑是，降低在经济合作与发展组织38个成员国中排名第七的法人税，吸引半导体等尖端产业的投资。实际上，竞争对象台湾的法人税最高税率为20%。如果加上地方税，税率差距高达7.5个百分点。由于税负差异较大，只能对投资造成制约。共同民主党主张，如果税金负担减少，通过分红等只让总裁一家获利，是“超富人减税”。但是，如果投资扩大，工作岗位增加，小额股东分红也增加，可能会导致整个经济的良性循环。 政府、执政党和在野党围绕下调法人税的争论，不是“经济逻辑”，而是“政治逻辑”，这是不可取的。由于美中竞争，世界投资者正在离开中国寻找新的投资。为了抵消激增的贸易收支赤字等危机因素，迫切需要吸引投资。在这种情况下，虽然提出了下调法人税，但将其视为为超富人减税的政治框架，这只不过是“井底之蛙”的认识而已。 应该把国家利益放在首位，用经济理论寻找下调法人税问题的答案。经济六团体表示，“战争时期不能使用闲暇时使用的刀”，连日来发表呼吁下调法人税声明，这一现实是应该正视的现状。中小企业中央会、韩国中坚企业联合会等也参与了该声明。明年韩国经济增长率将下降到1%左右，到后年为止也担心会出现低增长。现在不是考虑党的认同感和理念问题的时候。希望政府和执政党也不要只与在野党对峙，尽快制定在预算案时限之前达成大局性协议的腹案。

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