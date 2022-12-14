文字奇迹. December. 14, 2022 07:57. . “深根树不会被风吹动，所以花很美，果实也很多。/深泉水遭遇旱情也不干，遂成河入海。”《龙飞御天歌》中的一段改成了现代语。一个汉字词也没有。“历经千年的时间，被汉字、汉文所遮住的这片土地的最深处，像泉水一样涌出的这片土地上的语言”的称赞并不夸张。这不是韩国人，而是日本学者野间秀树的称赞。他向日本读者解释说，在《韩文的诞生》一书中韩文的创立是世上独一无二的文字奇迹。也许是因为兼任画家，他的文章将韩文制作的过程像一幅画一样展现出来。外国人的赞美使我们激动不已。 他引用申瞳集诗人的诗《生命》说，因为有韩文，这样的诗才有可能。“我们还在硝烟的回忆中/呼唤着消失的名字/温暖地沉浸在体温中的名字/活着的人作证/死去的人告发活着的人。”诗人通过以6•25战争为素材的诗，凄惨地证明了战争的悲剧现实。但是，如果没有韩文，这有可能吗？也许正如野间秀树教授所说，或许会像那些没有自己文字的国家一样，要借用罗马文字来证明战争的悲剧。他所说的“文字奇迹”，即韩文的价值就在这里。 但是，我们过于忽视其价值，没有思考，真的没有任何思考，伤害了母语的身体。不分你我，我们嘴里英语说得流利，混着英语，我们耳朵里才听得舒服。日本学者在读朝鲜叙事诗《龙飞御天歌》时，对深泉树和深泉水的比喻赞叹不已，并说“韩国语具有清秀而又充满力量的韵律美”，而我们不仅没有保存美丽，反而共谋破坏美丽。外国人的称赞让我们感到羞愧。

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