车杜里：“亚洲国家的竞争力核心是欧洲派的经验”. December. 14, 2022 07:57. by 金東昱 creating@donga.com. “亚洲国家在本次世界杯上的表现如此突出，是因为队中有很多欧洲派选手。” 国际足联（FIFA）技术研究集团（TSG）的一员、FC首尔青年强化室室长车杜里（42岁•照片）对卡塔尔世界杯上亚洲足球的成果做出了上述表示。车室长12日（当地时间）在卡塔尔多哈举行的TSG新闻发布会上作为第一位发表者表示：“亚洲国家在小组赛中战胜了传统强队等，取得了很好的成果。” 在小组赛中，沙特队以2比1战胜夺冠热门阿根廷队，日本队以2比1战胜西班牙队和德国队，爆出不小的冷门。此外，韩国队以2比1战胜葡萄牙队，澳大利亚队以1比0战胜丹麦队。车室长表示：“亚洲国家能够战胜欧洲和南美的强队的原因之一就是亚洲选手在欧洲踢球积累了经验。” 韩国队的孙兴慜（托特纳姆热刺队）、黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）、金玟哉（那不勒斯队）、李康仁（皇家马洛卡队）、李在成（美因茨队）、黄仁范、黄义助（以上奥林匹亚科斯队）、郑优营（弗赖堡队）等26名选手中有8人在欧洲联赛踢球。日本的26名选手中也有19人在德国等欧洲踢球。澳大利亚有15名欧洲派球员。车室长表示：“在欧洲赛场效力的选手很多。在德甲联赛中也有担任队长的球员”，“在与欧洲球队的比赛中，球队不会感到胆怯，会更加具备竞争力。”日本的远藤航是德甲斯图加特队的主力。 车室长回顾说：“我在世界杯上效力的2002韩日大赛时，在欧洲联赛效力的国家代表队选手只有2名。”当时安贞桓效力于意大利佩鲁贾队，薛琦铉效力于比利时安德莱赫特队。 车室长分析说，球队的战术也变得越来也先进。车室长表示：“战术有了很大的发展。球员们也很理解战术，在各种阵型上进行了比赛。”对于韩国、日本、澳大利亚未能进入8强一事，他表示，“虽然竞技水平差距正在缩小，但与在16强中遇到的强队相比，暴露出了很多问题。” 车室长参加了2002年韩日大赛、2010年南非共和国大赛等，代表国家队参加了76场（4球）A级比赛（国家对抗赛）。在2018年俄罗斯大赛时，他担任了代表队助理教练的职务。TSG正在分析世界杯比赛并制作正式报告书。

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