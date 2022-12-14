演员李钟赫：“不知不觉间成了《42街》的代表演员”. December. 14, 2022 07:57. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “在41岁的时候第一次出演音乐剧《百老汇42街》，现在我已经48岁了。” 从2016年开始连续5季出演《百老汇42街》的演员李钟赫（照片）露出感慨的表情。8日在首尔瑞草区艺术殿堂见到的他说：“以前担心如果一个演员持续出演一部作品，人们会厌倦，但现在改变了想法”，“现在感觉自己成为了这部作品的代表演员，感谢一直以来喜欢这部作品的观众。” 正在艺术殿堂CJ土月剧场演出的《百老汇42街》的背景是1930年代大萧条时期的美国纽约。无名演员佩吉•索耶（吴素妍、刘乐园）与著名导演朱利安•马什（李钟赫、宋一国）相遇，成长为明星的故事。这部由踢踏舞、摇摆乐、合唱群舞等组成的华丽表演音乐剧，自1996年在韩国首演后至今备受观众喜爱。 “长时间地演绎马什这一角色，让我领悟到了最初看不到的作品中的剧情。▷大恐慌当时，百老汇的阴影处有黑色喜剧要素。如果有机会，我想尝试一下包含我独有的诠释的新的《百老汇42街》。” 他饰演的马什是百老汇地位最高的导演之一，与开朗、充满希望的女演员佩吉-索耶不同，是需要面对百老汇黑暗面的人物。因演出投钱的投资者的取向作品内容和选角受到干涉，此外他还不得不与黑手党进行交涉，因此需要十分深入的演技。 “想最大限度地展现黑暗的一面。纯真的索耶的热情对于了解现实的马什来说也会感到疲惫。虽然演出让索耶成为明星并以美满结局收尾，但我想把马什作为导演感受到的苦涩感融入其中。” 李钟赫毕业于首尔艺术大学戏剧系，1997年他通过话剧《三分钱的歌剧》出道，之后出演了电影《马粥街残酷史》、电视剧《推奴》、《绅士的品格》等多种作品，获得了很高的人气。 “我认为话剧舞台是我作为演员的根基。‘从观众那里得到能量’这句话虽然很明显，但这是真的。谢幕时观众们鼓掌说‘今天一天过得很好’，从中得到了能量。” 该演出将一直持续到明年1月5日，票价为7万~14万韩元。

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