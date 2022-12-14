FTX创始人在巴哈马被捕，可能面临终身监禁. December. 14, 2022 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 曾经是世界三大虚拟货币交易所之一、但后来申请破产的FTX创始人萨姆·班克斯曼弗里德（照片）12日在加勒比海国家巴哈马被捕。在美国纽约南部地方检察厅起诉后，巴哈马当局采取了行动。 巴哈马政府当天表示：“美国通报称以犯罪嫌疑起诉了班曼弗里德，因此逮捕了他。美国很有可能立即要求引渡罪犯。”被称为“华尔街阴间使者”的纽约南部地方检察厅在推特上写道：“根据我们的非公开起诉书，巴哈马当局逮捕了班曼弗里德。起诉书内容将于13日上午公开。” 自上月11日FTX向美国法院申请破产保护后，时隔一个月班曼弗里德被捕。创始人班曼弗里德在10月份还领导企业价值达320亿美元（约42万亿韩元）的FTX，下个月就成了囚犯。 班曼弗里德原计划参加13日的美国议会听证会。由于当天突然被捕，听证会的日程调整将不可避免。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）表示：“如果诈骗嫌疑被判有罪，可能会被判终身监禁。”2008年诈骗行为被揭发的“庞氏诈骗犯”伯尼·梅多夫被判处150年有期徒刑。 班曼弗里德涉嫌挪用顾客资金，即把顾客存在FTX的资金用作投资公司“阿拉梅达研究”的投资资金等。他还欠50名上位债权人31亿美元（约4万亿韩元）。FTX的新首席执行官、结构调整专家约翰·雷在议会听证会前夕提交的书面答辩中表示，“顾客资金与阿拉梅达研究的资产交织在一起使用”，确认了有关班曼弗里德的疑惑属实。

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