收受世界杯主办国卡塔尔贿赂，欧洲议会副议长等6人被捕. December. 13, 2022 07:43. by 李恩澤 nabi@donga.com. 欧洲议会副主席伊娃·凯丽（44岁、照片）等欧洲议会主要人士当地时间11日因涉嫌从2022世界杯主办国卡塔尔收受巨额贿赂而被起诉。据美国《纽约时报》等外媒报道，在世界杯举行之前就卷入侵犯劳动者人权和压迫性少数者等争议的卡塔尔为了友好化国际舆论，展开了贿赂攻势。该事件被称为“卡塔尔丑闻”，有评价称“这是欧洲议会历史上最严重的腐败事件”。 据比利时《晚报》、美国政治专门媒体《政治报》等报道，比利时警方9日在欧洲议会第二议事堂所在的首都布鲁塞尔突然逮捕了欧洲议会副主席、社会党集团助理凯丽、前欧洲议会议员皮埃尔-安东尼奥·潘泽里、国际工会联盟秘书长卢卡·维森蒂尼等6人。警方还扣押搜查了相关人士的居住地等16处，在凯丽家没收了装有60万欧元（约8.25亿韩元）的旅行包。比利时检方11日以洗钱及腐败嫌疑起诉了凯莉等4人。 检方表示，“他们可能是为了对欧洲议会的决定产生影响，从第三方海湾国家收取了巨额资金”，但没有指明卡塔尔。但外媒援引匿名欧洲议会相关人士的话一致报道说：“相关行贿国是卡塔尔。” 卡塔尔世界杯在举办前就受到了“人权镇压世界杯”的批评。卡塔尔申办2010年世界杯成功后，大量动员到体育场建设等的外国劳动者饱受酷暑、恶劣的工作条件、拖欠工资的折磨，死亡事故也接连不断。被起诉的凯丽上个月在欧洲议会演讲中表示，“卡塔尔是劳动界的领先国家。欧洲正在歧视和折磨卡塔尔”，袒护卡塔尔。在世界杯开幕之前，她还访问卡塔尔，向卡塔尔劳动部长表明了支持意向。“透明国际”负责人米希尔·范·惠顿批评说：“这是最近几年欧洲议会目睹的最严重的腐败事件。”《政治报》指出：“不仅是议会，国际工会联盟也牵连其中，因此腐败丑闻有可能蔓延到整个布鲁塞尔。” 卡塔尔外交部通过声明表示：“拒绝任何试图将此次调查与卡塔尔政府联系起来的行为。有关卡塔尔牵连的疑惑是没有根据的，也是被误传的。”

한국어