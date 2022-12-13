为勇敢的失败喝彩. December. 13, 2022 07:42. . 1942年6月4日上午8点左右，在中途岛附近的太平洋上空，上官和部下发生了史无前例的争吵。美军攻击机编队指挥官斯坦霍夫•林中校从美国“大黄蜂号”航空母舰上出击后，麾下的第8鱼雷轰炸机大队长约翰•沃尔德伦少校开始强烈抗议。当时美国飞机正在寻找日本航空母舰，但沃尔德伦主张方向不对。林中校没有听。生气的沃尔德伦带领大队离开，亲自前往自己心目中的场所。这分明是抗命，是军法会议监。 但是，沃尔德伦少校并没有出庭。他提出的方向是正确的。沃尔德伦编队发现日本航母舰队后立即展开了攻击。美军鱼雷轰炸机“TBD”就是被赶出战场的缓慢而糟糕的型号。美军的鱼雷性能更差。 在没有战斗机掩护的情况下，沃尔德伦的鱼雷轰炸机群团结在一起，直线前进。日军战斗机冲过来敲打他们。接近攻击距离向日本航母发射鱼雷的美军机体只有1架，而且还是偏离了目标。美军的生存者只有一人。美军飞行员的实力还只是初级水平。 一般在战史中都是这样记载的。但是根据第8鱼雷轰炸机大队出身人士的证言，他们在战争前也付出了巨大的努力，反复进行了训练。因为是印第安混血儿，绰号为“酋长”的沃尔德伦少校有时会在自己家里举行派对，教训年轻的新手，鼓励和劝慰他们，为了把他们培养成战士而竭尽全力。6月4日，那天他们之所以没成熟，是因为准备时间不足，而不是因为努力不足。 虽然连一发鱼雷都没打中，但他们抱着即使只有一人活下来也要坚持到底的觉悟，进行了死亡奋进。他们的失败和没成熟是一件令人惋惜的事情，不应该嘲笑他们。也有战史家称，沃尔德伦编队是中途岛海战的最大功臣。因为他们找到了日本舰队，这决定了战斗的方向。

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