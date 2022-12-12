现代汽车和起亚在欧洲市场的电动汽车累计销量分别突破20万辆. December. 12, 2022 07:33. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车和起亚在欧洲电动汽车（EV）市场实现了累计销量分别超过20万辆的壮举。 11日，据欧洲汽车工业协会（ACEA）透露，起亚10月末累计销量为20.0984万辆。自2014年推出Soul EV并首次进军欧洲电动汽车市场以来，时隔8年。起亚在2019年欧洲年销量为1.3132万辆，突破“1万辆”线后，2020年销量为3.9031万辆，去年销量达到6.3419万辆，持续增加。 因此，与4月份率先突破20万辆累计销量的现代汽车一起，现代汽车集团旗下的两家公司电动汽车累计销量都突破了20万辆。以10月末为准，现代汽车累计销量为23.7631万辆。现代汽车的累计销量依次为KONA EV（14.5144万辆）、IONIQ EV（4.9241万辆）、IONIQ 5（4.3246万辆）等车型；起亚汽车方面依次为Niro EV（12.1852万辆）、Soul EV（4.6791万辆）、EV6（3.2341万辆）等车型。 两家公司在欧洲市场的电动汽车年销量合计今年也将再次刷新最高值。去年在欧洲市场共销售了13.5408万辆的现代汽车集团，到今年10月为止，共销售了11.9153万辆，离去年的累计销量仅差约12%。与去年同期（10.4883万辆）相比，增加了约14%。

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