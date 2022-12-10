韩国政府：“考虑在医疗设施、大众交通上维持室内口罩令”. December. 10, 2022 07:25. by 李知云记者 easy@donga.com. 韩国政府9日表示，即使放宽室内戴口罩的义务，也会对高危人群经常访问的部分“必要设施”维持戴口罩的义务。值得一提的是，政府正在讨论把公交车、地铁等大众交通保留为义务戴口罩区域的方案。 中央灾难安全对策本部在9日的会议上讨论了包含上述内容的“室内戴口罩义务调整方向”。在会议结束后举行的新闻发布会上，对策本部防疫支援团长权炳基（音）表示：“正在密切关注海外主要国家把医疗设施、社会福利设施、大众交通等指定为（必须戴口罩设施）的事例。” 防疫当局相关人士表示：“对于医院和疗养设施，虽然对维持戴口罩义务没有异议，但专家咨询团之间对将公共交通也纳入‘必须戴口罩设施’存在分歧。”据疾病管理厅透露，经合组织主要国家中，意大利、德国、新加坡等9个国家维持着大众交通戴口罩的义务。中央灾难安全对策本部计划在本月底之前确定并宣布放宽戴口罩义务的方案。 此外，12岁至17岁的青少年也将从12日开始接种新冠改良疫苗。防疫当局嘱咐说：“患有糖尿病、肥胖等慢性疾病或服用免疫抑制剂的青少年一定要参与疫苗接种。”

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