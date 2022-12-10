到处堆积垃圾山的不良行政. December. 10, 2022 07:24. . 韩国政府正在向无辜的土地主人征收用于处理非法丢弃垃圾的数十亿韩元费用。也就是说，政府接连采取了向土地所有者、而不是当偷偷丢弃数百数千吨废弃物后潜逃的丢弃犯，收取处理费用的行政措施。地方自治团体清理垃圾后向土地主人请求的赔偿金规模，在过去的3年里达到了337亿韩元。对于连垃圾堆积如山都不知道的他们来说，这是晴天霹雳般的“账单炸弹”。 《东亚日报》的采访结果显示，在农村购买土地作为养老费用的一对老夫妇，被要求支付近5亿韩元的赔偿金，最终土地被扣押。也有人因未能支付33亿韩元的赔偿金而债台高筑。因没有及时履行清理垃圾的命令而被刑事告发的事例也很多。据说，全国至少有123名受害者。如果加上以后要承担的费用，总负担额最高可达1000亿韩元，真是令人无语。 现行《废弃物管理法》规定，不仅是丢弃垃圾犯，土地所有者也是废弃物处理命令的对象，负有同样的责任。这是向相对容易申请费用的土地主人、而不是以“你能奈我何”式死扛的丢弃犯滥发账单的根据。2019年在外媒报道而在国际上丢脸的“义城垃圾山”事件后，第二年就提出了修订案，但到目前为止，讨论还没有取得进展。 地方自治团体一贯采取消极应对也是问题。部分市政府职员在接到举报后，只采取了口头措施，或以“没有权力阻止垃圾流入”为由拒绝应对。这是放任情况恶化的不负责任的行政。从2019年至今，全国400多处被偷偷丢弃的垃圾量接近200万吨，这一事实就说明了这一点。结果，出现了无辜的受害者，他们会遭受经济、心理上的痛苦，甚至会考虑极端的选择。 乱扔垃圾是诱发恶臭和粉尘、污染环境的犯罪。不能及时阻止，晚些时候将处理费用转嫁给无辜的土地主人，这种安逸的行政无法应对手法逐渐进化的非法丢垃圾犯罪。政府应该加强管制，尽快处理废弃物管理法的修改案。绝对不能忘记，在急于收回费用而迟迟不修改法律的时候，到处会都出现垃圾堆积成山，无辜的土地主人们的损失也在持续增加。

한국어