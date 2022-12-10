尹锡悦国政支持率上升2个百分点至33%……“应对工会罢工”得到肯定评价. December. 10, 2022 07:25. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 调查显示，对尹锡悦总统履行职务的肯定评价比上周的调查增加2个百分点，达到33%。 韩国盖洛普9日公布的12月第二周（6日-8日）以1000名成年人为对象进行的舆论调查（标本误差在95%的信赖水平上±3.1个百分点）中，对尹锡悦履职“做得很好”的肯定评价为33%。11月第四周为30%，12月第一周为31%。 59%的人认为“做得不好”。11月第四周的否定评价为62%，12月第一周的否定评价为60%。在相关舆论调查中，否定评价下降到60%以下的同时肯定评价达到30%以上，是自9月第三周（肯定33%，否定59%）后，时隔3个月再次出现。 肯定评价者们所列理由依次为“应对工会”（24%）、“公正·正义·原则”（12%）、“决断力·推进力·韧劲”（6%）、“主观·信念”（5%）。 关于“货物联盟”的罢工，71%的回答认为“首先要回到工作岗位，再进行协商”，21%的回答认为货物联盟“在主张得到落实之前，应该继续进行罢工”。对于政府应对工人罢工，一半以上（51%）回答“做错了”。回答“做得很好”的占31%。 韩国盖洛普分析说：“很难将应对工会罢工看作总统履职评价反弹的全部因素。据推测，这是过去3个月里接连发生的俚语风波、10月29惨案的处理、应对MBC等媒体等攻防战频繁的结果。”

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