艰难的一年，曹秀美带来温暖的安慰. December. 09, 2022 07:49. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 12月公演界将展开“曹秀美季”。 女高音歌唱家曹秀美（60岁•照片）将于22日在首尔松坡区乐天音乐厅与世界级男中音托马斯•汉普森（67岁）举行双人音乐会“Art Songs”。23日，她将在瑞草区艺术殿堂音乐厅举行展示新专辑《In LOVE》中收录的歌曲的“曹秀美&Friends-In LOVE”演唱会。 曹秀美7日在电话采访中表示：“迎接年末，我想把对全球性大流行病期间艰难时间的慰问和补偿融入到22日的‘Art Songs’音乐会上。” 在第一部中，汉普森将在尹洪天的钢琴伴奏下演唱舒伯特的《天鹅之歌》中的6首和马勒的6首初期歌曲。在第二部分中，曹秀美将与尹洪天、西班牙吉他演奏家马尔科•索西亚斯、德国小提琴家克里斯蒂安•金一起演唱巴赫的康塔塔咏叹调和德彪西《星星闪耀的夜晚》等艺术歌曲。 23日，在“曹秀美&Friends-In LOVE”演唱会上，将展开包括与男低音吉炳民一起演唱的金孝根《初恋》在内包含跨界音乐特征的最近韩国歌曲和歌谣、电视剧插曲。参与专辑的大提演奏家洪镇浩、小提琴家丹尼•古、奚琴演奏家奚琴娜利和崔英善指挥的首席爱乐乐团将一同参演。 6日，在中区贞洞举行的记者见面会上，曹秀美表示“人活着，一切都有时候，现在觉得是相爱的时候”，表明了《In LOVE》专辑和演唱会的意义。 “在忘记我的初恋之前，我想制作这张专辑。大学时，如果下初雪，就和男朋友约好在景福宫前见面。在学校待着，晚上出来一看积雪了，就跑到景福宫去了，发现他不在。原来他在我家门口等我来着。我无法忘记当时的那份心动。” 曹秀美介绍说，相关演唱会和专辑中的歌曲是“想休息时寻找的治愈音乐”。 “连觉都睡不好，倾注了所有的热情制作了专辑。关于唱法我考虑了很久，但是应该听不到女高音歌唱法。希望能像在世界上有人气的K-POP一样，成为全球声乐家们跟着唱我们的歌曲的契机。”。 22日乐天音乐厅“Art Songs”音乐会门票为8万~15万韩元，23日首尔艺术殿堂“曹秀美&Friends-In LOVE“演唱会门票为5万~15万韩元。

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