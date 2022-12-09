3名高考满分考生全部是理科生……两名在校生、一名复读生. December. 09, 2022 07:50. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 10月17日举行的2023学年度大学入学能力考试（高考）中，全国共有3名全科目满分考生。他们都是选择科学探索领域的理科生。 韩国教育课程评价院院长李圭民（音）8日在2023学年度高考评分结果发表新闻发布会上表示：“全科目满分考生共有3人，其中在校生2人，复读生1人。”继在被称为“史无前例不好考”的2022学年度高考中出现1名满分考生后，今年的满分考生也不多。考虑到2021学年度有6人、2020学年度有15人全部科目满分，今年的高考题也被认为出题很难。 专家分析说，随着今年数学考题难度加大，相对来说数学成绩好的理科学生比较有利。今年的数学领域标准分数最高分（145分）与前一年度（147分）没有太大差距，但满分考生从前一年的2702人骤减到今年的934人。Mega study入学考试战略研究所所长南润坤（音）表示：“第22题等共同科目出题难度较大，文科学生很难获得满分。” 在此次高考中，社会探索出题困难也对“文科满分考生零蛋”产生了影响。在社会探究中，最多学生（13.6793万人）选择的“生活和伦理”今年满分考生为1133人，比前一年的3951人锐减。升学社入学考试战略研究所所长禹延哲（音）表示：“今年社会探索科目的难度比前一年有所提高，科学探索题目的难度与前一年相似，文科学生很难获得满分。” 根据有利于理科生的文、理科综合高考的特性，排名上游的学生集中于理科的现象将持续下去。钟路学院代表林成浩（音）表示：“数学选修科目中，理科主要选择的微积分和几何的标准分数很高，”“大体上，名列前茅大学在定试中善于利用标准分数，上游学生考虑到这一点，会涌向理科。”Etoos教育评价研究所所长金炳镇（音）表示：“如果选择微积分和几何，可以同时申请自然系和人文系，但如果选择概率和统计，申请范围将限定在人文系，这也是考虑对象。”

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