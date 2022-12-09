“亲尹”派系：“大选候选人如果成为党首，会与尹总统不好相处”……党内：“总统推举特定候选人会有风险”. December. 09, 2022 07:50. by 趙東住 djc@donga.com. 选举国民力量党新一届党代表（党首）的全党大会尚未确定召开时间，党内已围绕“尹心（尹锡悦总统的想法）”展开了激烈的争论。这是因为，尹锡悦对大选候选人角逐党代表表现出了否定的神色。 亲尹（亲尹锡悦）派系认为，“准备参加下届总统竞选的人不应该出现在全党大会上”。2024年议会选举的目标，是夺回国会第一大党地位，支持尹锡悦政府的稳定国政运营；如果未来的总统候选人行使公推权，公推方面会出现因考虑到下届大选而“扶植自己人”等杂音，执政党将无法形成单一队伍。金汀才（音）议员8日在SBS广播中表示：“通常政治圈有现任总统，如果出现下一届总统候选人，党内可能会出现一些不方便的氛围，”“因为存在转移到下届权力的倾向，所以也会有善于攀拉的所谓‘泰山型’议员。” 相反，被认为是下届总统候选人的安哲秀议员当天表示，“作为党代表，将带头指挥选举，实现170个议席，构筑再创政权的基础”，明确表明了挑战党首宝座的决心。安哲秀当天在釜山媒体人士座谈会上表示：“我描绘的党的路线图，是我当选党代表、革新国民力量党、议会选举获胜、全力支持尹锡悦政府的执政党，通过改革大韩民国的重建，以及重新创建政权。”虽然亲尹阵营实际上在牵制安哲秀参加全党大会，但安哲秀不仅提到了全党大会，还提到了2027年大选。 这种“尹心”争议最终与全党大会的规则修改密切相关。亲尹阵营正在考虑将党员投票比率从目前的70%提高到90%的方案。执政党相关人士表示：“如果尹总统的想法得到确定，党员们选票的方向也很有可能随之变动。” 但执政党内部也有观察人士认为，如果党代表竞争正式开始，尹锡悦将与全党大会保持距离。河泰庆议员当天在KBS广播中表示：“总统不能推举特定候选人。因为风险太大。”意思是说，如果总统支持的候选人落选，执政党的权力格局可能会发生剧变，因此尹锡悦不会积极出面全党大会。

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