三星电子：“如果调动到生活家电事业部，将一次性支付2000万韩元”. December. 08, 2022 07:48. by 郭道英, 宋忠炫 now@donga.com,balgun@donga.com. 最近陷入质量争议的三星电子生活家电事业部为了加强组织，提出了一次性支付2000万韩元的破格条件，以公司内部其他事业部职员为对象进行大规模增援。 对于公司内部的人事变动，提议支付2000万韩元的临时金是非常罕见的事情。有分析称，对生活家电事业部的人事改革和氛围转换措施将会持续下去。 7日，据业界透露，三星电子设备体验（DX）部门生活家电事业部当天通过公司内部公告表示：“将招募共同创造生活家电事业达到全球顶峰历史的职员”，并宣布了内部人力补充计划。 三星电子在公告中表示：“（生活家电事业部）为了进一步发展，实现全球超一流化，需要更多的职员经验和力量。”市场营销•营业、设计、开发、质量购买等部门最多将补充数十人。 另外还提出了破格的条件。以发布日为准，将在4周内一次性支付“超一流化特别奖励”2000万韩元。到2025年末为止，在超额利润奖金等奖励上也将给予优待。3年后，如果本人愿意，也可以回到原所属事业部。 三星电子内外有分析认为，由于洗衣机质量问题，家电事业部有必要加强力量，而且由于消费心理萎缩，预计明年业绩将低迷，因此这是通过奖励招募公司内部优秀人才的措施。财界相关人士表示：“最近生活家电事业部国内人力数量正在减少，因此想通过其他事业部职员们的创意来发挥协同效应。”

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