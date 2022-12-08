共同民主党议员全体大会得出结论：“9日处理建议罢免李祥敏案”. December. 08, 2022 07:48. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主党再次确认了将在定期国会结束的9日之前处理建议罢免行政安全部部长李祥敏案的立场。如果尹锡悦总统拒绝，将进行弹劾处理。 共同民主党7日下午召开议员全体大会，决定8日向国会全体会议报告建议罢免李祥敏案，并在9日的全体大会上进行处理。虽然此前已在11月30日提出建议罢免案，但由于原定于1日和2日举行的全体会议告吹，目前还没有向全体会议报告。《国会法》规定，建议罢免案将在提议后举行的首次全体会议上自动提交，并在24~72小时内进行表决。 共同民主党院内代表朴洪根在议员全体大会结束后接受记者采访时表示：“如果处理建议罢免案、进行国政调查之后李部长还没有辞职，尹总统也拒绝罢免，我们判断此后就以进行弹劾诉讼为好。”也就是说，为了应对尹锡悦像外交部长朴振案一样立即拒绝建议罢免案，将同时准备弹劾案。 对于总统室之前已经表明拒绝建议罢免案的意向，共同民主党院内首席副代表陈声准表示：“现在还没有提出建议罢免案，居然能说出建议罢免案一出来就马上拒绝？这些人是民主主义者吗?”“即使被命名为建议罢免案，宪法也特别地提到了多数制，是有分量的。怎么能随便一脚踢开呢？” 国民力量党对共同民主党议员全体大会的结果强烈反对说，“比建议罢免案更紧迫的是处理预算案。”该党首席发言人朴正河通过评论声讨道：“最终，相比查明梨泰院惨案的真相和防止再次发生的意志，这是扩大政治斗争版图、掌握政治主导权的计谋，”“在预算案尚未处理的情况下，通过建议罢免部长案的恐吓只是胁迫而已。” 总统室相关人士在新闻发布会上表示：“如果结果出来后认为有必要，届时将表明立场。”

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