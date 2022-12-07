尹锡悦政府第一份国防白皮书中明示：“朝鲜军是敌人”. December. 07, 2022 07:50. by 申圭鎭, 申나리 newjin@donga.com,journari@donga.com. 预计下个月出版的《2022国防白皮书》中将包含将朝鲜政权和朝鲜军队规定为“敌人”的字句。《2016国防白皮书》最后一次出现的“朝鲜军=敌人”的表述，时隔6年再次复活。 据韩国军方相关人士6日透露，《2022国防白皮书》草案中包含“朝鲜政权和朝鲜军队是我们的敌人”的表述。此前，总统职务接管委员会在5月发表的110大国政课题中曾表示：“为了让人们明确认识到‘朝鲜政权和朝鲜军队是我们的敌人’，正在讨论在国防白皮书中明示的方案。” 在尹锡悦总统就任后的5月，韩国军方已在官兵精神教育资料中明确表示：“朝鲜的挑衅是我们面临的安保威胁，只要这种安保威胁持续，朝鲜军队和朝鲜政权就是我们的敌人。”军方相关人士表示：“从确立对敌观的角度出发，精神教育已经使用改变了的表述。” “朝鲜政权和朝鲜军队是敌人”这一表述，最早明确于李明博政府的《2010国防白皮书》，但在文在寅政府的《2018国防白皮书》中改为“我军把威胁和侵害大韩民国主权、国土、国民、财产的势力视为我们的敌人”。考虑到韩朝关系等因素，没有使用“敌人”一词。韩国统一部一名官员当天就国防白皮书表示：“即使从军队的任务特点来看，在国防白皮书中把朝鲜称为敌人，也不能否认南北之间的对话与合作。” 不过，韩国军方预计不会使用“朝鲜是主要敌人”的表述。这一表述以1994年南北互派特使的实务接触中朝鲜代表的“把首尔变成一片火海”发言为契机，首次出现在《1995年国防白皮书》中，一直维持到了2000年。军方相关人士表示：“正在讨论各种可能性，但主要敌人的表述可能会引发政治争议，因此可能性微乎其微。”

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