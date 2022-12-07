生产天然面包和啤酒的“乡村面包房”渡边夫妇访韩. December. 07, 2022 07:49. by 李素妍记者 always99@donga.com. “在这里要特别感谢韩国读者。在考虑我们走的路是否正确的时候，大家对我们制作的面包和啤酒给予了很大的支持。” 以与世间的标准不同的方式寻找幸福的人们。因关于用小麦、水和天然发酵菌制作纯天然面包的面包房“Tarmary”的书籍《在乡村面包房烘焙资本论》（丛林出版社）而成为话题的夫妇渡边格（51岁）和渡边麻里子（44岁）2日来到了韩国。该书在日本成为畅销书，2014年在韩国出版，销量超过6万册。 去年11月，他们在国内出版了《在乡村面包房听到菌的声音》。为与韩国读者见面而访韩的渡边夫妇5日接受《东亚日报》采访时表示：“来到店的读者们每天早上都会把店里挤得水泄不通”，“特别是来自韩国的客人，让我们印象非常深刻。” “虽然是赚大钱的机会，但2014年10月左右店铺关门了。有了制造天然啤酒的新梦想。面包店没有啤酒设备，因此虽然非常不舍，但也不顾一切地关上了门。”（渡边格先生） 新书讲述了关闭面包店后定居在新的村庄，制作手工啤酒的故事。向为了寻找啤酒工坊地皮而奔波的夫妇伸出援助之手的是处于消亡危机状态下的小村庄。日本鸟取县智头町让出了之前公共保育院的位置。渡边先生说：“我们获得了制作天然啤酒和面包的空间，村子里地区经济复活，实现了有利于彼此的良性循环。” 夫妻俩说制造啤酒的目标也不是“创造利润”。利用现有啤酒业界忌讳的乳酸菌发酵啤酒。啤酒在木桶中陈酿半年以上。这期间因为不能卖啤酒而吃亏，但比起钱，我选择了品质。渡边夫人强调：“在这个世界上，即使速度缓慢、效率低下，也需要饱含真诚和真心的食物。” “我们的方式需要很长时间。但是不破坏自然，与社区共生。正是因为有那么一群人相信并支持这样制作的啤酒和面包，所以才能办成这件事。”（渡边夫人）

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