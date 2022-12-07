“明年美国利率将超过5%……有望在本月和2月连续两次采取大步措施”. December. 07, 2022 07:50. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 随着对美国联邦储备委员会高强度紧缩的恐惧再次增大，全球金融市场当地时间5日发生了动摇。这是因为2日和5日公开的美国雇佣报告和服务景气相关指标被读为通货膨胀上升的压力。 美联储在预定于本月和明年2月举行的联邦公开市场委员会上接连实行了“大步（上调0.5个百分点）”举措，因此很多人担心紧缩局面会持续很长时间。因此，明年基准利率将超过5%的预测占据上风，纳斯达克指数下降1.93%等，纽约股市暴跌。美国国债利率暴涨。一度跌至104的美元指数也超过了105，上升了0.7%左右。 韩元对美元的汇率也暴涨了20韩元以上（韩元价值暴跌）。6日，首尔外汇市场的汇率比前一天上涨了26.2韩元，以1美元兑1318.8韩元收盘。KOSPI也因外国投资者和机构的同时抛售，以比前一天下降26.16点（1.08%）的2393.16点收盘。KOSDAQ指数也暴跌1.89%。 《华尔街日报》当天报道说：“美联储有可能把最终利率水平提高到5%以上，明年2月连续两次考虑‘大步’举措。”也就是说，不仅一如市场预测地本月采取“大步”，明年2月下次公开市场例会也将上调0.5%的利率。美联储将于13日、14日召开公开市场委员会会议，确定本月的基准利率。 通过期货交易预测美联储上调标准利率可能性的芝加哥商品交易所的美联储观察（Fedwatch）也一致认为连续2次采取“大步”以上举措的可能性很高。目前为3.75%~4.0%的基准利率本月达到4.25%~4.5%的概率是79.4%，明年2月上升到4.75%~5.0%以上的概率是64.5%。 美国劳动部2日公布的11月非农业部门新雇用人数为26.3万人，远远超过了市场预测值（20万人）。5日，美国供应管理协会发表的11月份非制造业（服务）采购经理人指数（PMI）为56.5，不仅高于市场预测值（53.7），还高于10月份（54.4）。两者都是物价上涨的原因。 美国主要企业为了应对美联储长期紧缩导致的经济萧条，正在加快裁员速度。《华尔街日报》报道称：“生产百事可乐的百事可乐将以北美总部快餐及饮料事业部为中心，裁员数百人。”

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