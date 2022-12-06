老人和青年都很不幸的“没有养老金改革的高龄社会”. December. 06, 2022 07:35. . 据调查，虽然韩国社会正在以最快的速度老去，但由于养老准备不足，因此很有可能迎来贫穷的老年。保障基础生活的国民年金即将枯竭，为了稳定养老的私人年金也因微不足道的收益率而未能起到应有的作用。照此下去，老龄化对老人和承担赡养负担的青年来说都将是一场灾难。 据统计，今年65岁以上的高龄人群占全体人口的17.5%，达到901.8万人。3年后，韩国将进入高龄人口比重超过20%的超高龄社会。但是，自信“已做好养老准备”的家庭还不到9%。这就是其他发达国家的老人在退休后享受悠闲生活、而韩国老人在70岁以后仍然不能放弃生计的原因。 国民年金的实际收入替代率为31.2%，明显低于经合组织成员国的平均水平（51.8%）。到2055年，公积金将枯竭。这是因为，虽然每5年就要重新调整保险费和工资水平，但自2007年以来一直置之不理。此前，缴纳保险费的新生儿数量减少了一半，领取保险费的高龄人群增加了2倍。如果基金用尽，未来一代就要承担30%的保险费。青年们之间出现了“以国民为对象的多阶段（传销）”的极端表现，受到不信任的年金制度能否持续下去呢? 高费用、低效率制度的基础年金也要进行修改。虽然每年投入20万亿韩元，每月给收入下游70%的老人30万韩元，但贫困改善效果还不到7%。尽管如此，在野党提议的每月向全体老人支付40万韩元的法案仍在国会保留中。仅提高支付额10万韩元，到2040年，年支出额就暴增到100万亿韩元，威胁公共年金制度本身。有必要将支付对象缩小到弱势老人，集中支援。 海外发达国家老年稳定的原因是，为了让老年保障和财政稳定性均衡，持续改革公共年金。日本从2004年开始逐渐进行年金改革，今年4月把开始领取的年龄增加到60~75岁，最近又在推进将缴纳期限延长5年到64岁的方案。在韩国，应该以不会超过没有选举负担的明年上半年的觉悟进行年金改革。政府应该扩大完善公共年金的退休年金和个人年金制度，并摸索提高达不到物价上涨率的方案。

한국어