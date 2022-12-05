16强，我们始终没有放弃，也不会放弃. December. 05, 2022 07:48. . 本托主教练被罚下场，不得不坐在观众席上。防守核心金玟哉因小腿受伤而缺席比赛。对手是C罗所在的葡萄牙队。与进入16强的2002年和2010年世界杯相比，小组赛前两轮比赛的战绩也不利。2002年是1胜1平，2010年是1胜1负，迎来了小组赛第3场比赛，但这次是1平1负。即使赢球也不能保障一定能进入16强。但是韩国球员和全体国民并没有放弃。下半场常规比赛时间已经过完的1比1时也没有放弃。然后出现了反败为胜的一球。凌晨2点，大韩民国沸腾了。 尽管如此，韩国队仍然没有确保进入16强。与韩国对阵葡萄牙的比赛同时开始的乌拉圭对加纳的比赛持续到了更晚的时间。乌拉圭队当时以2比0领先加纳队，如果乌拉圭队再进一球，韩国队就会在净胜球上输给乌拉圭队，从而被淘汰出局。但是比赛以2比0结束，直到那时才确定进入16强。再次响起了呐喊声。这是一场奇迹般的胜利。根据专家们的计算，这是突破了11%可能性的胜利，据《华盛顿邮报》报道，这是本届世界杯小组赛阶段最具戏剧性的胜利。 奇迹般的胜利不是谁都能得到的。它常常会来到直到最后也没有放弃的人身边。因为直到最后也没有放弃，所以球员们在体力透支的情况下，仍然用尽全力奔跑，国民们在零下的天气里来到光化门广场，大声呐喊助威。眼下胜利与否是次要的。即使输了，直到最后一刻都全力以赴的球员们总有一天会赢的。总有一天会超越乌拉圭，超越加纳，超越葡萄牙。 韩国队将于6日与“永远的冠军热门”巴西队进行16强赛。经过三场小组赛比赛的磨砺，我们队的组织能力明显提高。继被忽视的李康仁加入战力后，受伤的“黄牛”黄喜灿也加入其中。如果金玟哉能够克服伤病参加比赛，就别无他求了。在2002年战胜葡萄牙队时，感觉好不容易获胜，但这次却感觉自己赢了。但是巴西又有什么好怕的呢？我们没有放弃，以后也不会放弃。冲吧，进入8强，又进入4强。让我们再次书写2002年的神话！

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