纽约侨民也在曼哈顿中心大喊“大-韩民国”. December. 05, 2022 07:48. by 纽约=常驻记者金贤洙、金敏记者 kimhs@donga.com、kimmin@donga.com. 韩国戏剧性地进军世界杯16强，在美国各地的韩裔社会爆发出了喜悦的呐喊声。外国媒体也纷纷表示，“这是92年世界杯历史上最充满激情的场面”“2002年世界杯精神回来了”。 在纽约曼哈顿格里利斯广场公园，从韩国队和葡萄牙队的比赛开始的当地时间2日上午9时开始，侨民等200多人聚集在一起，高喊着“大-韩民国”助威。纽约韩人会和纽约韩国城协会举办的街头助威展上还准备了大型屏幕和助威工具，从一大早开始就充满了庆典的气氛。纽约韩人会会长查尔斯·尹表示：“在曼哈顿中心看到多个民族一起助威的样子，感触颇深。能够进入16强，我感到很欣慰。” 韩裔及亚裔美国人也在社交媒体上一致上传了韩国队进军16强的消息，并一起分享了喜悦。畅销书《柏青哥》的作家李敏真（音）在自己的照片墙上上传了韩国足球代表队选手们高兴的照片，美国人纷纷表示“看着比赛哭了”“孙兴慜是最棒的选手”等。 外媒也对韩国队以劲旅葡萄牙为对象戏剧性地反败为胜表示赞赏。路透社评价说：“孙兴慜唤起了韩国队进入4强的2002年世界杯精神，”“这是韩国人特有的坚韧不拔的能量。”英国广播公司（BBC）体育台在推特上上传了孙兴慜像超级英雄“蝙蝠侠”一样的模仿照片。 在“死亡之组”中以小组第一的身份进入16强的日本队期待着“8强韩日战”，并一起欢呼。日本官房副长官木原诚二4日参加了日本民营电视台富士电视台的某节目，并表示：“希望看到韩国和日本在16强赛中获胜，争夺‘最佳前四’展开韩日战。”在日本推特上，韩国进入16强之后，“韩日对决”的关键词成为热门话题，甚至登上实时热搜。

한국어