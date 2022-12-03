延世大学名誉教授金亨锡：“因为是有爱的辛苦，所以很幸福”. December. 03, 2022 07:22. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “虽然我比任何人都辛苦，但比任何人都幸福。因为是有爱的辛苦，所以很幸福。祝大家也幸福。呵呵。” 延世大学名誉教授金亨锡（102岁）2日在首尔钟路区一家餐厅举行的随笔集《百岁哲学家的幸福论》（Yolimwon出版社）出版纪念座谈会上，依然面带笑容环顾周围。走进来时，虽然刚开始稍微被搀扶了一下，但整个人显得笔挺硬朗。从容地迈着脚步，从他的声音中感受到了力量。坐在椅子上后，他跷着二郎腿，热情地讲述了自己的幸福论。 上月28日出版的随笔集选出了金教授此前以幸福为主题写的文章。他在书中写道：“为了感受到幸福，不是目标，而是要享受过程”，“即使辛苦，如果爱周围的人并得到其爱戴，就是幸福的人生。” “每个人都希望自己能幸福。但是幸福取决于我们自己对事物保持何种看法和感受。最终会像自己的人格一样享受幸福。因此，为了变得幸福，必须磨练人格。” 金教授还说：“人类根据年龄的不同感受到不同的幸福。”重要的是“承认对方幸福的态度”。 “年轻时金钱、爱情和快乐是幸福的同义词。到了五六十岁，成功就是衡量幸福的尺度。到了70~90岁就会追求意义，寻找幸福。90岁以后，就会把给予视为幸福。已经过了100岁，所以通过向别人讲述幸福来寻找幸福。” 据说，他最近经常被问到“活得久幸福吗？”金教授强调：“不管怎么说，95岁以后身体很容易疲劳，所以维持健康需要很多时间”，“健康与身体无关，而是与精神力有关。” “长寿并不是什么好事。早上起床太难了，晚上睡觉很舒服很开心。现在好像到了要睡很久的时候了。只是想完成现在的工作。也许明年还能出版更多的书。”

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