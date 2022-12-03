拜登：“削减通胀法案存在缺陷”……首次提到有可能修改. December. 03, 2022 07:22. by 华盛顿=常驻记者文炳基、宋忠贤记者 weappon@donga.com,balgun@donga.com. 美国总统拜登当地时间1日就《削减通货膨胀法案》表示：“明显存在缺陷，有必要进行调整。”这是拜登首次直接提及修改削减通胀法案的可能性。 拜登当天在美国白宫与法国总统马克龙举行首脑会谈后举行的记者会上表示：“为了让欧洲国家从根本上更容易参与（美国电动汽车市场），我们有一些可以调整的东西。”他特别强调：“例如，法案中有与美国签订自由贸易协定的国家例外条款。（追加该条款的）议员承认，从字面上看，并不是指签订自贸协定的国家，而是指同盟国家。” 削减通胀法案规定，从明年开始，只对在美国或与美国签订自贸协定的国家生产或加工的矿物使用一定比率以上的电池的电动汽车提供补贴。分析认为，拜登的发言可以是指，这有可能扩大到美国的友邦国家等。 削减通胀法案出台后，韩国电池企业与美国签订自贸协定的澳大利亚、智利等国家迅速签订了电池矿物供应协议。业界期待，随着能够获得锂镍等电动汽车电池核心矿物的国家增加，韩国企业将会受益。

한국어