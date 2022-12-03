“伟大的足球国家的终结”，德国连续两届世界杯止步小组赛. December. 03, 2022 07:22. by 金培中 wanted@donga.com. “伟大的足球国家的终结（Das Ende einer großen Fußball-Nation）。” 德国国家足球队在卡塔尔世界杯E组被淘汰后，德国日刊《图片报》在其网络版上以这样的题目批评说：“不能再隐瞒在世界杯预选赛中被淘汰是一个很大的耻辱的事实。”这与在2018年俄罗斯大赛上以0比2败给韩国队并在小组赛中被淘汰时以“都说不出来话了（Ohne Worte!）”为题登上头版时不同。有人指出，现在有必要正视现实。 “战车军团”德国沦落为“纸老虎”。连续两届世界杯小组赛惨遭淘汰，英国广播公司（BBC）称其为“世界足球的坠落巨人”。路透社表示，“在2014年世界杯夺冠不到4年后，首次出现了盔甲变形的征兆。在去年举行的欧洲足球锦标赛（2020年欧洲杯）16强赛上，韩国队输给了英格兰队。这意味着对（德国的）‘白色短袖（球衣）’的恐惧感已经消失。” 由此可见，德国足球的坠落令人震惊。德国从1954年瑞士大赛到2014年巴西大赛，在16次大赛中4次夺冠（1954年、1974年、1990年、2014年），4次获得亚军，5次进入4强。1990年意大利大赛当时，英格兰传奇射手加里•莱茵克尔（62岁）在半决赛点球大战中败给西德（现德国）后曾表示，“足球就是一项22个人追着球跑90分钟，最终德国人笑到最后的运动。” 当天，德国球员们在得知球队以4比2战胜哥斯达黎加队后，但因净胜球之差惨遭淘汰的消息后，茫然若失地坐在了球场上。约书亚•基米希（27岁•拜仁慕尼黑）表示：“今天是我人生中最糟糕的一天”，“我们继4年前和去年之后，又吞下了令人失望的苦果。担心代表队会陷入低迷状态。”在2010年南非世界杯上获得金靴奖（射手王），在121场A级比赛（国家对抗赛）中攻入44球的德国资深前锋托马斯•穆勒（33岁•照片）暗示自己将从国家队退役。“锈迹斑斑”的战车军团的未来成为了地球村粉丝们关注的焦点。

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