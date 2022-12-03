韩美日同一天单独对朝鲜实施制裁……针对朝鲜挑衅加强合作. December. 03, 2022 07:22. by 申나리, 洪禎秀 journari@donga.com,hong@donga.com. 韩国政府2日把参与朝鲜核武器、导弹开发和逃避联合国对朝制裁的8名个人和7家机构追加指定为单独制裁对象。这是尹锡悦政府的第二次单独制裁，在10月14日以后时隔49天再次公布。美国和日本当天也公布了对朝鲜单方面制裁名单，韩美日三国就朝鲜发射洲际导弹等连锁挑衅采取了共同应对措施。 韩国政府的此次制裁对象是李明勋（音，下同）、李正元、崔成南、高一焕、白钟三、金哲等被指定为联合国制裁对象的金融机构所属或参与通过船舶间非法转运的油类等非法物资运输的人物。参与非法金融活动或朝鲜劳务输出、逃避对朝制裁措施的朝鲜银金公司、南江贸易、朝鲜银波船舶公司等7家机构也被包括在内。 美国和日本也宣布了对朝制裁。美国财政部当地时间1日追加制裁了参与大规模杀伤性武器和弹道导弹开发的朝鲜国防科学院党委员长全日浩、前劳动党军需工业部长俞振、前军总政治局长金秀吉等3人。这些人还被列入欧盟今年4月宣布的制裁对象。全日浩和俞振在2017年试射“火星-15”型导弹时，与朝鲜国防委员长金正恩一起抽烟的样子，刊登在朝鲜媒体上。日本将朝鲜人民武力部下属的武器交易企业海金刚贸易公司和与朝鲜侦察总局相关的黑客组织“拉扎鲁斯集团”等3个参与朝鲜核武器和导弹开发的团体和1名个人列入资产冻结名单。 当天，韩美日三国相互重叠、交叉公布了制裁对象。美国财政部追加制裁的3人，从2016年起是韩国的单独制裁对象，而韩国新宣布的个人和机关此前已经受到了美国的制裁。

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