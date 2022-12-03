美丽，两个人“贪恋”的话喜悦也加倍. December. 03, 2022 07:21. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 分享快乐就会加倍的说法是否适用于美术作品收藏品。作者在20多年间为企业和个人收藏品担任顾问，在众多收藏家中，夫妻收藏家非常引人注目。作者解释说，因为组成一个团队进行活动的夫妻收藏家在选择作品时，融入了两个人的生活和哲学，所以有很多时候会感受到艺术所具有的美丽以外的余韵。书中介绍了11对夫妻收藏家，传达了多种收藏的喜悦。 有趣的是，这些夫妻都不是巨大的富豪。第一个事例登载的沃格尔收藏品就是代表性的例子。赫伯特•沃格尔和多萝西•沃格尔分别是普通的邮递员和图书馆管理员，自学美术的赫伯特与多萝西分享了自己关心的事情。夫妻俩结婚两个月后开始首次购买作品，50年间共收集了4782件作品。 那么，怎么会这样呢？当时赫伯特的年薪是2.5万美元（约3000万韩元）。他们专注于年轻作家的作品或相对较低价格的素描。只是访问作家工作室，享受了关于工作背景的充分对话，所以在著名作家们出名之前就可以进行交流。 也有重要的原则。这造就了沃格尔收藏品的特别之处。“应该是可以用地铁或出租车运输的大小”、“应该是可以设置在公寓里的作品”等，他们坚持的原则虽然平凡，但成为了具有沃格尔夫妻特色的收藏品。这些收藏品目前捐赠给了美国华盛顿国立美术馆国家画廊和美国国内50个州的美术馆。 也有在大自然中建造雕塑公园的夫妇。在美国纽约“巴克霍恩雕塑公园”摆放70多件大型雕塑及装置作品的乔尔•马伦和雪莉•马伦夫妻就是其主人公。虽然他们表示“没有标准，依靠直观进行收藏”，但是多亏了学习舞蹈并集中于线条美的雪莉，马伦收藏品的雕刻比重较大。夫妻们的哲学、开始收藏的动机，在成为对预备收藏家有用的信息的同时，也提醒人们能一起分享幸福的“人生伴侣”的重要性。

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