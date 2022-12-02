执法韩国VS葡萄牙之战的主裁判曾在1场比赛中罚下10人. December. 02, 2022 07:35. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 在阿根廷杯决赛中，共向10人出示红牌的法昆多•特略裁判（40岁•阿根廷•照片）将担任韩国与葡萄牙之战的当值主裁判。 国际足联（FIFA）1日宣布，将在3日0时举行的2022卡塔尔世界杯H组最后一轮第3场比赛韩国队与葡萄牙队的比赛上，由特略担任主裁判。 特略裁判在上个月7日博卡青年队和阿韦亚内达竞技俱乐部对决的阿根廷职业足球“冠军杯”决赛中，让7名博卡青年队选手和3名竞技队选手退场，获得了世界级的名声（？）。除了10张红牌之外，特略裁判还在这场比赛中出示了10张黄牌。 从2013年开始执法阿根廷甲级联赛的他在本赛季20次担任比赛主裁判，出示了105张黄牌（平均每场比赛5.3张）、6张红牌（0.3张）。黄牌（4.9张）和红牌（0.2张）的发放数量都比联赛的平均水平多。 对于可能根据红黄牌数计算的“公平竞赛积分”来决定是否进入16强的韩国队来说，有必要注意特略主裁判的执法倾向。例如，韩国队以2比0战胜葡萄牙队时，如果乌拉圭队以4比1战胜加纳队，则得红黄牌数较少的球队将进入16强。目前，韩国和乌拉圭各领到了3张黄牌。 特略裁判从2019年开始作为国际足联裁判活跃在球场上，并于上月24日通过瑞士和喀麦隆的小组赛G组第一场比赛，首次作为世界杯主裁判出道。在这场比赛中，他共出示了3张黄牌，但没有出示红牌。

한국어