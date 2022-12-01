“特斯拉目前在美国市场占据65%的份额，到2025年或将降至20%”. December. 01, 2022 07:26. by 李建赫 gun@donga.com. 有预测称，掌握美国电动汽车市场三分之二以上的特斯拉的市场占有率到2025年或将降至20%左右。据分析，现代汽车集团等整车企业将推出多种电动汽车车型，迅速确保市场占有率。 30日，据全球市场调查企业标准普尔（S&P）全球移动出行透露，今年1~9月特斯拉在美国电动汽车市场的占有率为65%。在此期间登记的电动汽车共有52.5万辆，其中特斯拉有34万辆。 S&P全球移动出行指出，特斯拉的市场占有率继2020年79%、去年的71%之后，每年都在下降。据分析，虽然特斯拉仍然占据市场的三分之二，但随着电动汽车市场的快速增长，初期抢占效果必然会下降。报告书预测，目前在美国国内销售电动汽车的品牌只有48个，但到2025年将增加到159个。因此，据推测，到2025年特斯拉的占有率将下降到20%。 截至今年9月末，福特公司在美国电动汽车市场占有率排名继特斯拉之后，以7%位居第二。紧随其后的是起亚（5%）、雪佛兰（4%）、现代汽车（4%）等。现代汽车和起亚汽车合计为9%，继特斯拉之后位居第二。从车型来看，现代汽车IONIQ 5和起亚EV6以销量为准，在电动汽车车型排名中位居第7、第8位。但是，除了特斯拉Model Y和Model 3之外，今年没有哪一款电动汽车的销量在3万辆以上。 报告书预测，特斯拉将加强高价电动汽车的销售，而现代汽车、起亚等以不到5万美元的中低价电动汽车为中心，销量将增加。预计现代汽车集团今年在美国市场的市场占有率也将达到两位数。美国经济媒体CNBC预测，今年现代汽车、起亚、捷尼赛思（GENESIS）的合计占有率将达到11%。

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