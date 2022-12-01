与战友掩埋在一起的“白马高地英雄”时隔70年再次回归家人怀抱. December. 01, 2022 07:25. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 一名与战友一起战亡在某战壕并埋在一起70年的6·25战争（韩国战争）参战勇士的身份得到了确认。韩国国防部遗骸挖掘鉴定团30日表示，已确认今年7月在江原铁原白马高地挖出的遗骸身份为二等中士（现军衔：兵长）金勇一（音）。死者的遗骸与11月21日传出身份确认消息的片贵万（音）下士待在同一战壕里70年，最终重见天日。挖掘当时，两名军人的遗骸并排在一起，周围还发现了M1步枪等91件遗物。 金勇一被发现时遗骸完整，是以全身蜷缩在战壕里的姿势，胳膊抱在胸部。头骨上戴有钢盔，脚骨上有军用鞋的鞋底，胫骨上绑着橡胶环。遗骸挖掘鉴定团在抱在胸部的下臂骨内侧发现了清晰地刻有死者姓名的识别牌，因此指定了身份；在与亲孙子的基因进行比较后，确认了家庭关系。此前，片贵万的遗骸也被发掘出来，也是头部和胸部向前、弯着腿坐着的样子。现场发现的钢笔上刻着片贵万的名字，因而识别、确定了身份。 金勇一和片贵万隶属于国军9师团30团，参加了1952年10月6日至15日的白马高地战斗。当时9师团和中国军队7次更换高地主人，展开了韩国战争史上最激烈的战斗，9师团经过12次攻防战成功确保高地，但两人在战斗中牺牲。 金贵万出生于忠清北道槐山郡，是六男六女中的长子。他与住在附近村庄的配偶结婚，育有一子一女。他在小女儿出生一个月后，于1952年3月入伍陆军。亲孙子金正德（音）说：“爷爷入伍时父亲才3岁，虽然父亲也没有什么记忆，但一直非常想念爷爷。作为孙子的我能够作为长孙发挥作用，感到非常高兴。”金贵万的身份确认通报活动“护国英雄归来活动”当天在京畿道富川市遗属家中举行。韩国战争阵亡者遗骸挖掘工作从2000年4月开始，到目前为止已经确认了201名牺牲者身份。

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