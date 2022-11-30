拜登将访问SK密歇根半导体工厂，中期选举后首次现身产业现场. November. 30, 2022 07:57. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登将于29日访问位于密歇根州的SK Siltron CCS工厂。这是拜登在中期选举（8日）以后首次访问产业现场，分析认为，其用意是通过造访韩国企业投资的半导体核心材料企业，加快半导体合作和制造业投资的扩大。 白宫28日表示：“拜登总统将于29日下午访问密歇根州湾城SK Siltron CSS工厂，”“将就制造业创造工作岗位等两年间取得的进展进行演讲。”拜登在5月访韩时曾访问过三星电子平泽半导体工厂，但访问在美国投资的韩国企业厂房尚属首次。 SK Siltron CSS是SK Siltron在2020年以4.5亿美元（约5900亿韩元）收购杜邦晶片事业部后在美国成立的公司。当时，SK Siltron CSS公布了投资3亿美元（约4000亿韩元）在湾城等地建设工厂的计划。SK Siltron CSS因电力效率高，生产用于电动汽车半导体材料的碳化硅（SiC）晶片。今年3月，美国贸易代表部代表戴琪和时任韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕汉久作为韩美经济合作的象征，来到这里举行了韩美自由贸易协定10周年活动。 拜登7月邀请SK集团会长崔泰源到白宫后，因被确诊为感染新冠病毒，只好通过视频进行了面谈。当时，崔泰源宣布了在半导体、绿色能源、生物领域投资220亿美元（约29万亿韩元）规模的对美投资计划，拜登对此9次高喊“谢谢托尼（崔泰源的英文名）”予以回应。 就拜登访问密歇根州半导体材料企业一事，有分析认为，这是体现中期选举后政策方向的象征性行动。密歇根州是衰落的工业地带“锈带”的代表地区，被认为是2024年大选获胜的战略地区。在共和党占据众议院多数的情况下，拜登来到生产电动汽车用核心半导体材料的SK Siltron CSS，预计将表明加快半导体科学法、通胀削减法案等核心政策的实施速度。 拜登27日在推特上强调：“我们为美国家庭生产价格合理的电动汽车，对美国电动汽车电池制造业进行历史性投资，”“创造好的工作岗位的事情正在进行中。”

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