诗人黄仁淑：“刚来这里的游客并不了解沾满生活的解放村土坡”. November. 30, 2022 07:57. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “我住的村庄有很多上坡路/而且捷径一定是上坡路/正如我的生活一样”（出自诗《我人生中的漂亮小腿》中） 诗人黄仁淑（64岁•照片）在最近出版的第9部诗集《我人生中的漂亮小腿》（文学与知性社出版）中这样描述首尔龙山区解放村。1986，她寻找房租低廉的地方，由此进入了解放村，现在住在小阁楼里。看到每天在山坡较多的村子、在陡峭的土坡上上下下走而变粗的小腿，她反过来用“漂亮”来形容。记者28日通过电话采访了诗人，她平静地说：“在解放村山坡上上下下，就会思考人生。” “出生在平地上建成的公寓，暂时来解放村游玩的游客并不了解这里的生活。老人拉着装有废纸的车，商人搬运沉重的箱子，这个山坡上沾满了生活。” 这是她继《任意一天晚上》（现代文学•2019年）之后时隔3年再次出版诗集。她在新作中描写了解放村的背影。诗人看到下班的外国劳动者，写道“深暗褐色，像表示欢迎一样坐着”（《黑暗的颜色》中）。看到为卖东西而呐喊的市场商人，不禁感叹道“像翻身的金龟子一样摔倒/但留有挣扎的味道。”（《集市之爱》中）。 1984年以诗《我要生而为猫》登场的她，每天下午7点到第二天凌晨3点在解放村给流浪猫喂饭。但现实情况是，“绕着小区转一圈/在回来的路上看到/猫的饭碗消失了”（《春之欲的华尔兹》中）。当记者问到“要在解放村生活到什么时候”时，她平静地回答道。 “我照顾的猫就接近80只。我会一直住在这里，直到我没钱交房租被赶出去为止。”

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