本托主教练成为世界杯历史上的“1号红牌主帅”，小组末轮比赛将在观众席上督战. November. 30, 2022 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国国家足球队主教练保罗•本托成为了获得“世界杯1号红牌”的主帅。 在28日举行的卡塔尔世界杯H组与加纳队的第2场比赛中，韩国队以2比3负于对手后，向当值主裁判提出抗议，结果被出示的红牌成为世界杯历史上第1张主教练红牌。当天，韩国队在下半场补时10分钟时，为创造进球，展开了猛烈的攻势，并在补时第11分钟时获得了角球，主裁判没有给韩国队角球直接吹响了终场哨，本托主教练对裁判的判罚提出质疑，获得了红牌。 从本届世界杯开始，主裁判可以向主教练等教练组发出警告和退场卡（红黄牌）。此前，只有球员才能被出示红黄牌。而对教练组只下达口头警告及退场命令。但是足球规则修改管理机构国际足球评议会（IFAB）为了严格处理足球场上频繁出现的对裁判的粗暴抗议，从2019年开始将红黄牌适用范围扩大到主帅及教练组，而在世界杯上此次是首次适用。曼城队主帅佩普•瓜迪奥拉在2019年8月4日英超联赛（EPL）与利物浦队的比赛中，向没有对对方球员铲球发出警告的主裁判提出抗议，在引入新规定后被出示了黄牌。 在修改后的规定中，如果主教练向裁判强烈抗议，将获得黄牌，如果在此过程中表现出攻击性的言辞，将获得红牌。偏偏向本托主教练出示红牌的当天，主裁判是以在英超中出示最多红牌而闻名的主裁。裁判安东尼•泰勒在本赛季执法的12场英超比赛中已经出示了5张红牌。平均每场比赛0.42张红牌，是联赛平均值（0.1张）的4倍以上，高居第一。 本托主教练在与葡萄牙队进行小组赛第3场比赛时，不能坐在替补席上，只能在看台上观看比赛。对于在世界杯决赛圈阶段后与韩国队结束合约的本托来说，如果韩国队不能进入16强，与加纳一战将成为指挥韩国队的最后一场比赛。 巧合的是，与红牌相关，韩国还有另外的“世界杯1号”。1998年法国世界杯时，河锡柱在与墨西哥队的小组赛第一场比赛中强行铲球，但首次适用于新引进的“铲球”零容忍原则，因此被出示红牌。在选手后方铲球的行为之前一直被出示黄牌，但是考虑到有可能导致对方选手严重受伤，在法国世界杯之前将规定改为直接出示红牌。

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