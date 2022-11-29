梨泰院惨案后，在没有记忆和预防准备的情况下虚度了一个月. November. 29, 2022 07:46. . 10月29日梨泰院万圣节惨案发生已经过了一个月。并没有外部的攻击，而单纯是人群管理失败，在首尔市中心有158人被压死，196人受伤。在惨案现场设置的追悼空间里，对令人无语的牺牲表示哀悼的遗属和市民们络绎不绝。 惨案发生一个月后，沉重的心情仍未减轻，其原因不仅仅是因为灾难的残酷。这在很大程度上是因为在发生落后的灾难后应对过程也失败的无力感。警方特别调查本部动员了超过500名的调查人力，无视预测事故征兆的原因和错过救助生命的黄金时间的经过仍然扑朔迷离。由于调查延迟，政府的后续措施也只能被推迟。必须铭记，通过值得可信的调查查明惨案的直接原因、对责任人给予适当的惩罚，是灾难恢复的基础。 由于政府未能保护国民造成了重大人员伤亡，但政府却以等待调查结果为名，没有一人负责，这也是加深对政府失望和不信任的重要原因。主管部长——行政安全部部长李祥敏以事故处理为优先，断然拒绝了辞职要求。警察厅厅长尹熙根和首尔警察厅厅长金光浩比总统更晚得知事故消息的事实被曝光，但至今仍在留在岗位上。龙山区厅长朴熙英甚至谎称惨案前后的行踪，试图逃避责任。因此，在总统反复道歉的情况下，遗属们仍然要求“真心”道歉。应该扪心自问，本应对惨案负有政治、道义责任的人有没有反而增加了遗属的伤口、妨碍了真相的查明? 虽然朝野好不容易就万圣节惨案国政调查达成协议，但围绕李祥敏的罢免问题，双方首先展开了争夺“国调政局”主导权的较量。8年前发生“世越”号事故时，也因双方热衷于政治斗争，90天的国政调查无果而终。正因为如此，类似的灾难才会重演。国政调查不同于处罚责任人的调查。为了让大家对万圣节惨案有共同的记忆，我们有义务从查明当天的真相出发，重新考虑预防、应对、救助全过程，找出为什么没能阻止、没能救活，并提出防止再次发生类似事件的对策。

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