郑道传阵法和足球的进化. November. 29, 2022 07:46. . 1962年，巴西在智利世界杯上夺得了冠军。当时22岁的少年贝利已经夺得个人第二座世界杯冠军。20世纪60年代，巴西球员们的华丽的脚法把欧洲球员们玩得团团转，就像来自另一个世界的足球一样。公元前2世纪游牧骑兵们玩弄汉朝骑兵。在马术和射箭方面，汉朝骑兵都不是游牧骑兵的对手。20世纪60年代，意大利足球诞生了门栓防守这一“Catenaccio（意大利语，又称链式防守）”。巩固防守，利用左右两翼展进行突袭。后卫也参与进攻，逐渐发展成了边后卫的位置。 郑道传创建的朝鲜阵法是前方部署盾牌部队，后方部署弓兵。首先用防守吸引敌人，最大限度地打击敌人，让他们疲惫不堪。然后，让部署在最后一方的骑兵从左右两翼起飞，攻击敌人的战术。这与门栓防守的概念相似。 有说法称，足球是为了消除武士们的好战气质而制作的游戏。由于比赛过于激烈，甚至把市中心变成一片狼藉，1349年英国爱德华三世曾下达过禁止足球的布告令。 2世纪后期，曹操率领自己的骑兵进行冲击，以绝对优势战胜了匈奴和鲜卑骑兵。虽然曹操的主力是从游牧骑兵中挖来的部队，但是与过去被匈奴骑兵蹂躏的时期相比，这是完全的反败为胜。 最近，欧洲球员也炫耀着华丽的个人技术。虽然从血统上来说非洲裔选手也很多，但是用肤色区分国籍的时代已经过去了。相反，巴西球员中也有很多熟悉欧洲风格的选手。 在本届世界杯上，亚洲球队正在讴歌前所未有的胜利。分明是和以前不同的变化。世界在变化，人们互相学习，互相成长。从世界杯的历史来看，每4年就会出现这样的变化。当然，国力、经济力似乎不容许如此轻易逆转和爆冷门。但是足球的变化说明变化正在进行中。现在我们也应该摆脱对亚洲、非洲、第三世界的被动、被害者的视角。

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