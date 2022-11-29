钢琴家林润灿：“比起比赛，我更愿意为在保育院演奏而努力”. November. 29, 2022 07:46. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “如果因为有神才有机会演奏乐器的话，我认为直接去找那些没有机会看音乐会的人分享音乐才是‘了不起的业绩’。（因为我的演奏）有可能是开启他们不知道的另一个宇宙的过程。” 2022年范-克莱本国际钢琴比赛历史上最年轻的金牌得主钢琴家林润灿（18岁）认为的音乐家的“了不起的业绩”是这样的。他在大赛夺冠后曾表示：“大赛夺冠带来的关注只有3个月，我不认为这是非常了不起的业绩。” 28日，在首尔西大门区锦湖艺术厅延世大学举行的记者见面会上，他说：“了不起的业绩不是参加比赛幸运地获得第一名，而是亲自到保育院、临终关怀病房、身体不便的人所在的学校无条件地进行演奏”，“我很快就会做这些事情，为了实现我所希望的伟大业绩，正在努力中。” 当天的恳谈会以林润灿和光州市立交响乐团共同制作的演出实况专辑《贝多芬、尹伊桑、巴伯》的发行为契机举行。这是范-克莱本大赛夺冠后他推出的首张专辑。收录曲中包括贝多芬第五号钢琴协奏曲《皇帝》。 “从小就听了太多次，所以当时我的耳朵里（《皇帝》）听起来很华丽。最近人类面临巨大考验，每天都在房间里独自练习，听《皇帝》这首曲子。这不仅仅是一首自由华丽的歌曲，更像是贝多芬梦寐以求的乌托邦或贝多芬眼中的宇宙。” 对上月8日在统营国际音乐厅举行的演出实况进行录音的这张专辑中，不仅有林润灿和光州市交响乐团协奏的贝多芬《皇帝》，还包括了光州市交响乐团演奏的尹伊桑的《光州啊，永远》、美国作曲家塞缪尔•巴伯（1910~1981年）的《弦乐柔板》。另外，演出当时林润灿作为返场曲展示的西班牙费德里科•蒙普（1893~1987年）的《庭院里的少女们》、俄罗斯的亚历山大•斯克列文（1872~1915年）的《2首诗曲》中的1号和《音乐手册》。 林润灿说：“不是我一个人，而是能够与优秀的管弦乐队一起发行首张专辑，感到非常自豪。填补了如果是一个人的话就做不到的音乐部分。”他接着说：“摄影棚录音一不小心就会受到过于完美的压力，音乐反而会失去很多可能性。与观众一起分享音乐的时间通过唱片发行呈现出来，意义重大。”

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