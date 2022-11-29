美国在世界杯排名表上上传抹去伊斯兰图案的伊朗国旗. November. 29, 2022 07:47. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 美国足球协会在与伊朗的2022卡塔尔世界杯小组赛最后一轮比赛之前，将删除伊斯兰共和国图案的伊朗国旗上传到了旗下的社交媒体上。伊朗对此表示强烈反对，于是美国足协又将其改回了原来的国旗（照片）。在本届世界杯上，被分在B组的两国将于30日展开直接对决。 26日，美国足球协会在推特、脸书、Instagram等上传的B组排名表上传了变形的伊朗国旗。抹去了红色伊斯兰共和国图案，挂出了只有绿色、白色、红色横带的国旗。1979年发动伊斯兰革命的势力一年后在国旗上添加的该图案包含着“除了真主安拉之外再没有其他的神”的意思。“未佩戴面纱女性疑问死”反政府示威队为了反对压迫性的神政一致统治，在示威过程中使用了删除该图案的国旗。 引发争议后，美国足协相关人士27日在记者会上表示：“这意味着对为人权而斗争的伊朗女性的支持”，并出面澄清说，并没有与国家队及选手团进行商议。当天在社交媒体上也再次登载了伊朗的官方国旗。 尽管如此，伊朗方面反驳称，将向美国足协（FIFA）伦理委员会提起诉讼。伊朗半官方的《塔斯尼姆》通讯社27日通过推特主张：“希望对美国国家队处以停赛10场的处分，并勒令其退出本届世界杯。”伊朗足球协会相关人士也向美联社表示：“（美国足协这一做法）违反了国际法。”

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