穆迪：“世界物价将在10月触顶后下跌”. November. 29, 2022 07:47. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 有分析称，世界各国的消费者物价出现了将在10月份达到顶点后下跌的征兆。这是因为，在美国、欧洲等20个主要国家（G20）中，被视为消费者物价先行指标的生产价格指数正在出现减缓趋势。 《金融时报》当地时间27日报道称，继美国之后，德国、英国等欧洲国家的生产价格、海运费、能源价格的涨势有所减弱，世界通货膨胀现象达到了顶点。这是因为，此前物价上涨的主要原因之一的能源价格暴涨和供应网瓶颈问题正在多少得到解决。 美国10月份生产价格指数比前一个月上涨0.2%，低于市场预测值（0.4%）。10月份德国生产价格指数比前一个月下降4.2%。该指数低于前一个月是两年来的第一次，也是自1948年以后单月最大跌幅。德国10月份的生产价格指数同比上涨34.5%，虽然仍处于罕见的高位，但与9月份（45.8%）相比有所下降。英国10月份生产价格指数也比前一年增加19.2%，与9月份（20.8%）相比出现了减弱趋势。 全球信用评价公司穆迪预测，世界消费者物价上涨率将在10月份达到12.1%。路透社最近以经济学家为对象进行的问卷调查中，受访者预测11月份欧洲消费者物价上涨率为10.4%，低于10月份（10.6%）。 预计物价上涨率放缓趋势将对包括美国联邦储备委员会在内的各国中央银行放慢利率上调速度产生影响。但也有不少人认为，目前距离美联储或主要国家中央银行的物价上涨率目标值2%还有很长的路要走。

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