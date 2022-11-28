我遇到的名篇. November. 28, 2022 07:29. . “Saudade（葡萄牙语）是指失去所爱的人、场所、事物后感受到的思念，其中夹杂着曾经相爱过的喜悦和最终失去的悲伤。从悲伤到感恩这一范围的中间位置就是Saudade，即‘剩下的爱’。”—出自霍普•埃德尔曼的《悲伤之后的悲伤》中 20多年前，我养了一只叫Ding的小狗。这是一只身体虚弱的小狗。把住院的Ding从医院带回来的那天，妈妈和我预感到Ding会死。与哭着睡着的我不同，整晚醒着的妈妈在小狗过彩虹桥之前，常常会看着它踉踉跄跄地走到厨房、我的房间前、玄关前，偶尔把头耷拉下来的样子。全部都是Ding喜欢的场合。在厨房里穿拖鞋，在我房间前面四脚朝天躺着或徘徊在玄关前的小狗。 现在妈妈家来了一只叫核桃的小狗。我们一下子爱上了核桃，之前再也不带活动物的决心变得黯然失色。只是过去常常会偷袭现在。看着浑身毛茸茸的核桃，想着Ding过去常常也是这样的，就像喝了煮得糊糊的油一样，心口变得热乎乎的。 我知道妈妈也会发生同样的事情。妈妈嘴里念念叨着“那怎么办啊”，胸前的温度。那个温度是我们生活中仍然存在Ding的证据。同时，如果我们用那种温度来爱核桃，会很奇怪吗？ 多亏了Ding，我注意到总有一天，喜悦、思念和悲伤会以这种方式不断重复。抱着丧失活下去，就像拥有不会冷却的心口一样。虽然那个像被火烧了一样疼，但是抱着核桃，想说那里肯定有悲伤以上的东西，而且还会延续下去，最近经常拿出来看埃德尔曼的文章。这样会变成Saudade吗？

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