像他一生一样淡雅. November. 26, 2022 07:19. by 丁陽煥 ray@donga.com. “我的内心可以说是真如自性（内心本来的品性）或自我。有些东西是不变的。这就是深深扎根于我内心的纯真和恒定的勇气、从远祖那里绵延下来的谦让和关怀以及礼仪廉耻的精神。” 2007年至2009年担任第44届大韩律师协会会长的作者历时3年撰写和整理的自传真是平淡素雅。1943年出生，经历韩半岛各种风波的世代，但文章却不苟言笑。虽然预想到一辈子都会像法律界人士一样使用准确的语言，但是展现自己的文章却不是一件容易的事情。 书就像书名一样，对作者始终如一的生平进行了详细叙述。从小记忆开始，1963年通过司法考试后，在首尔地方检察厅和大检察厅工作了23年。此后，国家人权委员会非常任委员和广播通信审议委员会委员长、大法院量刑委员会委员长等一生奉献给社会的旅程本身就引起了很大的共鸣。 另外，还有两个令人印象深刻的部分。首先，作者在书中一次也没有出现“责怪别人”的情况。在生活中，所有的关系都不会变得很好，但是不会特别指责或贬低。这可能是出于作者“不让别人伤心或心灵受伤”的诚意，但子女高考时“不要只祈求我们的孩子合格，祈愿所有考生合格”的夫人的品格确实也产生了影响。 另一点是作者在谋划工作时总是和家人商议。虽然书中没有详细说明这一点，但如果接到任何提案，一定会出现“在家讨论或家人赞成”的说法。自传的执笔也是在大儿子恳切的劝说下开始的。在担任广播通信审议委员会委员长时期，他敞开心扉通过对话解决问题的态度似乎也是在这种“家和万事成”中实现的。对于重视公正的当今青年来说，这也足以成为他们的师表。

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