韩国银行将明年的增长率下调至1.7%，基准利率上调0.25个百分点. November. 25, 2022 07:40. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国银行将明年的经济增长率预测值大幅下调至1%。因为随着全球经济放缓，出口和投资不振，消费恢复也会变慢。 韩国银行通过24日发表的《修订经济展望》将明年经济增长率预测值从原来的2.1%下调至1.7%。这比三个月前的8月预测值降低了0.4个百分点，低于2%左右的潜在增长率。如果明年1%的增长率成为现实，除了经历全球金融危机的2009年（0.8%）和新型冠状病毒肺炎疫情扩散的2020年（-0.7%）之外，将创下进入2000年代以来的最低增长率。消费者物价上涨率预测值今年为5.1%，明年为3.6%，与之前相比各下调了0.1个百分点。 当天，韩国银行金融通货委员会召开货币政策会议，将基准利率上调至3.25%，上调了0.25个百分点。这是为了应对仍然达到5%的消费者物价上涨率而采取的措施，也是自今年4月以来首次连续6次上调利率。但据分析，由于对今后经济萧条的忧虑增大，再加上最近资金市场梗塞，对金融稳定的必要性日益凸显，利率上调幅度比上个月的“大步伐（Big Step）”（基准利率上调0.50%）有所缩小。 美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）也结束了今年连续四次实行的“巨人步伐（Gaint Step）”（基准利率上调0.75%），预计下个月将缩小步伐。23日（当地时间）公开的11月联邦公开市场委员会（FOMC）议事录中指出，“大部分与会者认为推迟（利率）上调速度比较合适。”特别是美联储人士自今年3月开始上调利率以来，首次提出了“美国经济萧条的可能性”。议事录中还首次提到了意味着美元价值超强势头的“强势美元”、中国经济放缓、俄罗斯战争等世界经济的逆风对美国经济的波及效果。 24日，在国内外汇市场上，韩元兑美元的汇率因对美联储调整紧缩速度的期待，暴跌23.6韩元（韩元价值暴涨），以1328.2韩元收盘。

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