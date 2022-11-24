时隔15年再次在国内上演的强烈的合唱群舞《西城故事》. November. 24, 2022 07:47. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 这是再现美国纽约曼哈顿贫民窟的舞台。拉开帷幕后，波兰裔白人青年黑帮“火箭”和南美波多黎各黑帮“鲨鱼”将展开对决。在纽约警察举办的舞会上，火箭帮出身的托尼（金俊秀、朴江贤、高恩成）和鲨鱼帮的老大贝尔纳多（金赞浩、林正模）的妹妹玛丽亚（韩在娥、李智秀）一见钟情，就象在梦中似的一起跳着舞。随着像仇人一样咆哮的两个黑帮所属的男女陷入爱情，故事开始了。 17日在首尔中区忠武艺术中心开幕的音乐剧《西城故事West Side Story》自2007年在韩国国内演出后，时隔15年再次与观众见面。1957年在美国纽约百老汇首演的该作品的原作是威廉•莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》。蒙太古和凯普莱特家族演变为火箭和鲨鱼黑帮，罗密欧和朱丽叶演变为托尼和玛丽亚的爱情。 《西城故事》也是当代最优秀的创作者共同创作的名作。由以阿尔弗雷德•希区柯克的电影《夺魂索》而闻名的亚瑟•劳伦特斯撰写剧本，引领纽约爱乐乐团黄金期的指挥家伦纳德•伯恩斯坦负责作曲。音乐剧《理发师陶德》的原作者斯蒂芬•桑德海姆作词，继乔治•瓦兰辛之后成为纽约市立芭蕾舞团第二代艺术导演的杰罗姆•罗宾斯担任导演和编舞。 故事伴随着在只存在矛盾、愤怒、憎恶的两个黑帮之间插入爱情这一感情而产生的裂痕。无意中开始的托尼和玛丽亚的爱情产生了无法估量的巨大分裂，情况逐渐演变成悲剧。没有脱离《罗密欧与朱丽叶》的起承转合，稍有不慎就会让人感觉单调的叙事中添加华丽和独创性的就是歌曲和舞蹈。金俊秀、朴江贤、金素香等唱功突出的演员们出色地消化了高低的音域自由穿梭的曲目。由20人管弦乐团演奏完成的音乐将填满整个演出场。 在《西城故事》中，舞蹈非常重要，甚至被称为舞蹈音乐剧的先河。不仅是主演和配角，合唱演员也有各自分配的编舞。特别是第一幕初期，火箭帮和鲨鱼帮融合在一起展现的和谐群舞场面是必不可少的看点。身穿蓝色系列服装的火箭帮和红色系列的鲨鱼帮分列两边，展开爽快的群舞。让人联想到杂技的舞蹈动作不仅大，而且非常精巧。但是，由于舞蹈强度太高，群舞结束后，麦克风演员们的呼吸声还会延续很长一段时间，这一点令人遗憾。截止到明年2月26日，票价为7万~16万韩元。

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