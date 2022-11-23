伊朗足球队拒绝齐唱国歌……声援反政府示威. November. 23, 2022 07:47. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 参加2022国际足联卡塔尔世界杯的伊朗国家足球代表队在首场比赛中没有跟着唱本国国歌。这是在对持续三个月的“头巾疑问死”反政府示威表示声援。 21日，在卡塔尔哈利法国际体育场举行的小组赛B组第一轮与英格兰队的比赛开始之前，演奏了伊朗国歌，在运动场上排成一队的伊朗选手们都以僵硬的表情保持沉默。几名选手低下了头。通过直播拍摄选手们的伊朗国营电视画面急忙变成了赛场全景。 据外电报道，队长阿里雷扎·扎汉巴赫西在赛后表示：“决定不跟着唱国歌，以向示威群众表示联合。”伊朗队当天虽然攻入两球，但也没有像平时一样庆祝进球。 伊朗国家足球队在9月27日与塞内加尔队的最后一场热身赛上演奏国歌时，也穿上了遮住伊朗足球协会标志和国旗的黑色夹克，大部分球员都没有唱国歌。 在与英格兰队的比赛中，观众席上也出现了声援伊朗反政府示威的动向。伊朗助威团席上悬挂着反政府示威队口号“女性、生活、自由”的横幅。上半场第22分钟，部分球迷高喊了“玛莎·阿米尼”的名字。22是阿米尼的年龄。 美国《纽约时报》报道说：“如果（伊朗）选手们回到祖国，面临当局报复的危险很大。”据悉，上月在首尔攀岩大赛上，没有戴头巾进行比赛的伊朗选手埃尔纳兹·莱卡比回国后虽然没有被捕，但被软禁或被威胁没收财产。

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