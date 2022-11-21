95岁歌手获得拉丁格莱美奖最佳新人，打破该奖最大年龄获奖纪录. November. 21, 2022 07:38. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “虽然生活很艰难，但是有出路。只要去做，永远没有太晚的事情。” 17日（当地时间），在美国拉斯维加斯举行的第23届拉丁格莱美颁奖典礼上，歌手兼作曲家安吉拉•阿尔瓦雷斯在95岁时获得了新人奖。她是在2000年开始的拉丁格莱美颁奖典礼上获得新人奖的历届最高龄获奖者。 在拉斯维加斯的Michelob Ultra Arena举行的当天颁奖典礼上，阿尔瓦雷斯和歌手兼作曲家西尔瓦娜•埃斯特拉达（25岁）在“最佳新人艺术家”单元中共同获奖。颁奖者点名阿尔瓦雷斯后，观众席上的歌手和作曲家等全体起立鼓掌。一部分人还大声欢呼，抹去了眼泪。埃斯特拉达首先登上通往舞台的楼梯，握着阿尔瓦雷斯的手小心翼翼地引导。 白发苍苍的阿尔瓦雷斯登上舞台说：“能够用歌曲讲述我的故事，安慰像我一样经历逆境的人，感到很自豪”，“我想把这个奖献给上帝和我亲爱的祖国古巴。” “我一直没有放弃，一直在战斗。我想对那些还没有实现梦想的人说一句话。只要有信念和爱，就能实现那个梦想。我确信。做什么永远都不晚。” 据美国娱乐杂志《人物》等媒体报道，古巴出身的阿尔瓦雷斯从10多岁开始就从事音乐活动，但发行首张专辑是在94岁时。1962年，她首先将4名子女送到美国，随后将子女送到保育院，通过打扫卫生等维持生计。 在艰苦的移民生活中，她坚持弹吉他，延续了对音乐的热爱。但不是在大众面前，而是在朋友或家人面前演奏和唱歌。据说，受到小时候反对自己成为歌手的父亲的影响，直到90岁为止，阿尔瓦雷斯一直没有进行公开活动。 但是唱片制作者的孙子卡洛斯•何塞•阿尔瓦雷斯偶然发现了她作曲的歌曲，情况发生了变化。卡洛斯相信，“奶奶一生中所做的工作应该成为家人的遗产。”阿尔瓦雷斯在91岁生日时首次在美国洛杉矶（LA）举行正式演出，终于在去年发行了收录15首歌曲的首张专辑。 阿尔瓦雷斯在获奖后接受Billboard Espanol的采访时表示：“获奖后我知道自己的梦想实现了”，“95岁的年龄一点也不成问题。”包含她采访的YouTube视频下面不断出现“真的好美”、“蕴含着巨大智慧的歌曲”、“给了很大的灵感”等点赞留言。 拉丁格莱美奖是由美国格莱美奖主管的录音学院旗下的拉丁唱片学院主管的奖项，以西班牙语和葡萄牙语的拉丁裔音乐为对象选出获奖者。

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