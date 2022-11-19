美国众议院议长佩洛西将下台……“要走向未来”. November. 19, 2022 07:22. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国首位女性众议院议长南希·佩洛西（82岁）表示，在明年1月开幕的下届议会上，不会参加党领导层选举，并表示“为新一代准备的时间已经到来”。继总统、副总统之后，美国权力排名第三的她主动打开了世代交替的大门，宣布退居二线。分析认为，这是因为在8日举行的中期选举中，执政党民主党将众议院多数党地位拱手让给在野党共和党。她在此次选举中成功连任19届，决定继续担任议员一职。 佩洛西当地时间17日在众议院发表演讲时表示，“现在我们必须大胆地走向未来。为了新一代的时间到了。” 她强调，美国的民主既伟大又虚弱，“必须永远守护民主，免受伤害势力之害。” 佩洛西1987年首次在众议院议员选举中当选，继2003年担任民主党众议院院内代表、2007年至2011年众议院议长之后，从2019年1月开始至今再次担任众议院议长，被评价为改写了美国女性政治家的历史。2007年首次就任议长时，她强调，“为了我们的女儿和孙女们，打碎了‘大理石天花板’”。她在公开场合也喜欢穿支持女性参政权运动的白色衣服。 她主导了2007年美国国会的日军慰安妇决议；对中国和朝鲜也一直表现出强硬的态度。1991年在中国北京天安门广场悼念2年前民主化示威时流血镇压而牺牲的人们时，她曾被中国当局拘禁。她今年8月还突然访问台湾，引发了美中军事紧张。1997年访问朝鲜后，她一直批评朝鲜的人权状况。 她与前总统特朗普关系一直不睦。自2019年第二次当选众议院议长后，她先后两次主导弹劾特朗普。众议院表决通过了所有弹劾案，但最终被参议院否决，未能如愿。她在当天的演讲中也提到乔治·W·布什、前总统贝拉克·奥巴马、总统乔·拜登，但对特朗普只字不提。 当天，民主党众议院院内代表霍耶（83岁）也同时宣布辞职。民主党将于30日通过竞选选出他的继任者。哈基姆·杰弗里斯（52岁，纽约）、凯瑟琳·克拉克（59岁，马萨诸塞州）、皮特·阿吉拉（43岁，加利福尼亚）等众议员正在展开竞争。如果杰弗里斯当选，将成为美国历史上首位黑人院内代表。阿吉拉议员也是拉丁裔，因此无论谁获胜，年轻、人种多样的领导层都会登场。

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