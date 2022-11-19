走在时代前沿的她们提笔上言. November. 19, 2022 07:21. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 1899年，当时居住在首尔景福宫附近北村的女性聚会“赞襄会”进行了上奏。她们称“一个丈夫拥有两个妻子是违背伦理的行为，是失德的行为”，并将提笔写字的白布系在杆子上后，在德寿宫附近停了下来。旁边坐着50多名30、40多岁的女性，她们高喊“国王陛下（高宗皇帝）带头解散后宫”。 朝鲜社会有妻妾制度。当时女性们无法直接表达不满。因此，以“设立妾是违背伦理的事情”为由进行公开示威，是对家长制社会的正面挑战。该示威从每天上午10点持续到下午6点，持续了一周以上。 作者是梨花女子大学梨花人文科学院教授，她分析了朝鲜时代的上言（百姓用文字直接向国王诉苦）和近代启蒙期报纸的读者投稿，并介绍了积极向社会高呼政论的女性们的声音。这打破了“儒教家长制社会中被动的女性形象”的固有观念。 书中出现的女性虽然历史上并不有名，但她们并不畏缩于自己的处境，而是为了解决问题而积极地写下了文章。据记录国政的《日省录》记载，正祖在位期间（1776~1800年）共有4427件上言和击铮（有申冤诉苦的案件时，在国王经过的路边敲锣等待垂询下问的事情）。其中女性提出了405件。她们出身两班贵族、平民、妓女、女仆等，身份多样。内容也大部分是财产、家庭、接班人等日常生活中的问题。 在近代启蒙时期，报纸对女性的声音赋予了公共意义。1898年，自称是“北村女中君子”的她们写的《女子学校设始通文》就是代表性的例子。主张女子学校的必要性和女性权利的文章在同年《皇城新闻》的别报和独立报纸上刊登。1899年，一位自称寡妇的女性向《帝国新闻》投稿，批评了阻止再婚的习惯。作者说：“沉默的声音喷涌而出。但是之前没有曝光并不意味着没有。应该重拾她们的话语，赋予其历史意义。”

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