改革每周52小时工作制，韩国经济的未来取决于迅速实行. November. 18, 2022 07:39. . 准备劳动时间、工资体系改革的专家机构“未来劳动市场研究会”昨天召开座谈会，提出了把目前的主单位加班管理单位扩大到1个月甚至1年的每周52小时制改革方向。这是受尹锡悦政府委托推进的事情，因此研究会下个月提出的改革方案，很有可能反映在政策上。 当天研究会发表提高工作时间灵活性的方针，是因为韩国的相关制度比其他发达国家过于僵硬。韩国的每周52小时制规定，一周只能工作法定劳动40小时、加班12小时。与此相比，加班时间的管理单位，日本为1个月，德国为6个月等，在主要国家中很难找到像韩国一样以周为单位管理加班的国家。 实际上，由于以周为单位严格管理的加班，很多企业都面临着困难。产品上市在即、业务层出不穷的大企业研发中心、游戏开发企业等一直表示不满，提出由于工作时间限制，推出新产品的时间被推迟，在全球竞争中遭受损失。工作集中的造船企业、季节性强的空调企业等也诉苦说困难。 建设企业派遣到海外现场的职员的工作时间也受到限制。有人指出，由于与当地职员的工作时间差异，业务合作出现问题，施工时间也延长，竞争力减弱。从去年开始引进每周52小时的5人以上至30人以下的中小企业中，通过加班补充不足收入的技能人力大举流失，中小企业人手不足事态进一步深化。 如果将加班管理单位这一主要单位延长到1个月以上，这些问题可以解决相当一部分。据研究会透露，如果把管理单位改成以月为单位，每天最多工作时间将增加到11.5小时，每周将增加到69小时。但与此同时，休息时间也可以集中使用。劳动界提出的对长时间工作的担忧也可以通过保障工作和下次工作之间休息11小时以上的方案等来弥补。 对于内外面临危机的韩国经济来说，劳动时间改革是左右未来竞争力的重要事项。政府应该在保障劳动者健康权的同时，尽快提出有助于企业人力运用的果断、灵活的改革方案，并付诸实施。

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