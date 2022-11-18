沙特王储本•萨勒曼时隔三年半访韩，与韩企签署总价值40万亿韩元的投资协议. November. 18, 2022 07:41. by 世宗=金炯民记者、郭道荣记者 kalssam35@donga.com,now@donga.com. 以沙特阿拉伯王储穆罕默德•本•萨勒曼访韩为契机，韩国和沙特公共机构和企业决定推进能源、建设、生物等26个项目，规模达290亿美元（约38.8万亿韩元）的大型项目。在经济放缓的鸿沟日益加深的情况下，人们越来越期待1970年代引领韩国经济飞跃的中东热潮重演。 尹锡悦总统与17日上午正式访韩的沙特王储本•萨勒曼在首尔龙山区汉南洞总统官邸举行会谈后，共进了午餐。本•萨勒曼王储是7日尹总统夫妇入住官邸后邀请的首位海外贵宾。尹总统在会上表示：“作为韩国在中东的最大贸易合作伙伴和海外建筑项目合作国，沙特是韩国经济、能源、安保的核心同伴”，本•萨勒曼王储回应称：“希望在能源、国防产业、基础设施•建设3个领域与韩国加强合作。” 当天在首尔中区大韩商工会议所举行的“2022韩国-沙特投资论坛”上，韩国主要企业和沙特政府、机构、企业同时签订了26项投资合同及谅解备忘录（MOU）。这是总事业规模约达40万亿韩元的大型项目。过去两国的产业合作主要集中在建设上，但此次涵盖了从石油化学、清洁能源到制药、游戏、制造、生物等多个领域。当天参加投资协议的国内企业约有30家，此次访韩的沙特企业有63家。沙特经济合作委员会主席法哈德•萨德•瓦兰在当天的论坛上表示：“希望与韩国的合作关系在沙特2030年愿景下积极推进，希望韩国参与红海项目等大规模事业。” 为了与时隔3年零5个月再次来到韩国的王储本•萨勒曼见面，企业界总裁们也全体出动。当天下午5点开始，本•萨勒曼王世子与三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、韩华副会长金东官、CJ集团会长李在贤、斗山集团会长朴正元、DL集团会长李海旭、现代重工业集团社长郑基善等8个企业总裁举行了约1个小时的座谈会。与会者共享了各企业的沙特事业现状和超大型新城市事业“新未来城”（Neom City）等今后的合作方案。

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