ESPN评选卡塔尔世界杯50大球星，孙兴慜排名13，成唯一入围亚裔选手. November. 18, 2022 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国国家足球队队长孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队•照片）在美国体育专门媒体ESPN评选的“2022卡塔尔世界杯最佳球员TOP50”中排名第13位。不仅是韩国选手，也是唯一入选名单的亚洲球员。（意甲那不勒斯俱乐部的金玟哉遗憾未能入围） 当地时间17日，全球最大的体育节目制作中心ESPN综合电视解说员、记者、专栏作家等的投票制定了该榜单，韩国足球运动员孙兴慜排名第13位，ESPN就孙兴慜入围表示：“韩国近来虽培养了更多的人才，但超级明星孙兴慜仍肩负着祖国的希望。孙兴慜在世界杯即将开幕之际，因眼睛周围的骨头骨折而登上手术台的消息令大批韩国球迷受到打击。面临乌拉圭、葡萄牙和加纳等强劲对手，韩国若想冲破重围，孙兴慜必须以最佳状态出现在赛场上。”孙兴慜在2018年俄罗斯世界杯前夕，在ESPN选定的50人名单中，作为唯一入围的亚洲选手排在第37位。 韩国队所在的H组中，葡萄牙队排名第16位的贝尔纳多•席尔瓦（28岁）、第17位的若昂•坎塞洛（28岁）、第20位的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁）等共6人入选名单，人数最多。乌拉圭队中排名第14位的费德里科•巴尔韦德（24岁）一人入选，加纳队则未有球员入选。在H组，孙兴慜的排名最高。 另外，法国队的前锋基利安•姆巴佩（24岁）被选为总排名第一。法国选手卡里姆•本泽马（35岁）、比利时选手凯文•德布劳内（31岁）、阿根廷选手里奥内尔•梅西（35岁）、波兰选手罗伯特•莱万多夫斯基（34岁）分列第2~5位。

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