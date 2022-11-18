劳动改革专家机构建议：“对加班管理采用从1周改为最长1年的弹性方案”. November. 18, 2022 07:40. by 周愛眞 jaj@donga.com. 正在制定每周52小时工作制改革方案的专家们正在讨论将目前适用于每“周”的加班时间管理单位改为最长以“年”为单位的多样化方案。政府的方针是，如果专家们在下个月13日提出最终方案，在改革工作时间制度时将反映这一方案。 政府劳动改革的专家机构“未来劳动市场研究会”17日召开座谈会，公开了目前正在讨论的工作时间制改革方案内容。此前在今年6月，雇佣劳动部部长李正植发表了劳动市场改革方向，并委托由专家组成的研究会制定具体方案。 研究会讨论的工作时间制改革的核心，是延长目前以“周”为单位的加工时间管理单位。在现行的每周52小时工作制中，一周只能工作到基本工作时间40小时、加班12小时。而新的方案里，不是以周为单位限制加班时间12小时，而是以月、季度、半年、年等为标准单位，允许更长时间里“每周平均”加班12个小时的方案。这样一来，根据业务日程，可以在月末、第二季度、年初等特定时间内集中加班。 研究会具体提出了△以月为单位（第一方案）△月、季度、半年单位（第二方案）△月、季度、半年单位（第三方案）等三种方案。提出多个管理单位的第二方案和第三方案并非全部适用于整个企业，而是考虑到每个企业的业务特性，在允许的管理单位中选择其中一种方式。目前还没有出台对各方案的具体的运营方式。 研究会方面表示：“即使加班时间管理单位比现在延长，也会引进连续11个小时保障休息的措施。考虑到这一点，每天最多允许的工作时间将限制在11.5小时，每周69小时，”“其他劳动者的健康权保护措施也将同时实施。”

한국어